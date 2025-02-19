Sandık Kokusu 46. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 19 Şubat Çarşamba akşamı 46. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 46. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 46. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…
SANDIK KOKUSU’NUN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çağla’nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur.
Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir.
Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır.
Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça’nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister.
Ayça’nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekâna gitmeye karar verir.
Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler.
Nazan, Çağla ile buluşmaya gider.
DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 46. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.