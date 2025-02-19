Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sandık Kokusu 46. bölüm canlı izle ekranı dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora’nınmış gibi gösterecektir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…