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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Sandık Kokusu 48. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 5 Mart Çarşamba akşamı 48. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 48. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:00
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        Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 48. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Bora ve Karsu birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Öte yandan Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

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        SANDIK KOKUSU’NUN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu‘nun kafası karışır.

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        Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz’i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir.

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        Ayça’nın Hakan’ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur.

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        Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur.

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        Karsu, Bora’nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler.

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        Kıvanç’ın depremzedelerle ilgili aldığı davalar yolunda gidince, yanında çalıştığı Demir ona bir teklifte bulunur ve durumu Irmak’la paylaşır.

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        Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan’a bir oyun oynamaya karar verirler.

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        Ekrem’i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan’ın karşısına çıkartırlar.

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        Amaçları Nazan’ı Ekrem’e aşık etmektir.

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        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 48. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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