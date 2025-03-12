Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 49. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…