Sandık Kokusu 49. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 12 Mart Çarşamba akşamı 49. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 49. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır. Karsu ise uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 49. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…
SANDIK KOKUSU’NUN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Filiz, Hasan’la konuşur.
Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.
Karsu uyandığında Bora’yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır.
Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur.
Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler.
Hep beraber hazırlıklara başlarlar.
İhsan’ın Gülnaz’a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan’ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha....
Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder.
Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir.
Ekrem yine Nazan’ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 49. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.