Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV Sanık Kokusu nerede, hangi ilde çekiliyor?

Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? SHOW TV Sanık Kokusu nerede, hangi ilde çekiliyor?

Etkileyici tanıtımları ile büyük merak uyandıran Sandık Kokusu oyuncu kadrosunda usta isimleri bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği Sandık Kokusu dizisinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alıyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi nerede çekiliyor? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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SANDIK KOKUSU KONUSU

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.