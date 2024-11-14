'Sandık Kokusu'nda Filiz, Hasan'ı terk etti

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 34'üncü bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 3 saat TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Dizinin yeni bölümü; ABC1 20+’da 4.24 izlenme oranı 11.04 izlenme payı, Total’de 3.90 izlenme oranı 10.46 izlenme payı, AB grubunda ise 3.78 izlenme oranı 11.33 izlenme payı elde etti. REKLAM 'SANDIK KOKUSU’NUN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karanlıkta karşılaşan ve yanlışlıkla öpüşen Karsu ile Bora, elektrikler geri geldiğinde utanarak uzaklaştılar. Karsu hızla evden çıkarken Bora, şaşkın bir şekilde Ayça’yı karşıladı. Ayça, Bora’yla yemek yerken evlilikle ilgili farklı düşüncelerini anlattı ama Bora'nın aklı hâlâ Karsu’daydı. Kıvanç’ın yeni kız arkadaşıyla tanışan Irmak, yaşadığı hayal kırıklığını Karsu’yla paylaştı.

Karsu ve Bora yanlışlıkla yakınlaştı; Reha, işlerinin kötü gittiğini ve kira ödemekte zorlandığını söyledi. Mal sahibi Kamil ödeme talep etti ve Reha zaman istedi. Filiz, komşuları Selma ve Yılmaz ile bahçede kahve içerken, Hasan’ın işine olan titizliğinden bahsetti. Aslında gizli polis olan Yılmaz ve Selma, Hasan’ın iş defterini ele geçirmek için plan yapmaya başladı. Komiser Kemal, bu işte başarılı olurlarsa terfi alacaklarını söyledi. Ömer ve Nazlı kafede birbirlerinden özür diledi ve barıştılar. Dilaver, bu durumu gördü ve aralarındaki arkadaşlığın daha fazlası olabileceğini sezdi. Bu durumdan Filiz’e bahsetti. Hande, gizli sevgilisi Mete ile otelde buluştu ve ilişkilerinin yasak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Hasan, Mert, Bora ve Kıvanç kebapçıda bir araya geldi ve dertleşti. Kıvanç, Irmak’a olan hislerini açarken, Hasan da gençlere sevda ve aşk arasındaki farkı anlatarak öğütler verdi. Bu sırada Karsu ve Irmak ise rahatlamak için bir meyhaneye gitti ve şarkıcı Derya Bedavacı ile şarkı söyleyerek eğlendiler.

REKLAM Erkekler gecesi; Karsu ve Irmak dertleşti; Karsu, Bora’yla iş için evinde bir araya gelince büyük bir panik yaşadı. Onun telaşlı halini gören Bora, öpüştükleri anın konusunu açınca Karsu ne yapacağını şaşırdı. Bölümün finalinde ise Gülnaz, Zehra’ya artık gitmesi gerektiğini söylese de Zehra, Hasan’ı geri kazanmak istediğini söyleyip kalacağını ifade etti. Zehra, Hasan’la geçmişinden bahsederken Filiz, bu konuşmaları duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hızlıca eşyalarını toparlayıp, Hasan’dan ayrılmaya karar verdi. Eve elinde çiçeklerle dönen Hasan, Filiz’i valizleriyle evi terk ederken bulunca şoke oldu. Filiz, Hasan’dan ayrıldı, ikilinin arasında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu.

Filiz, Hasan’ı terk etti; REKLAM Bora’dan Karsu’yu köşeye sıkıştıran soru; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Karsu, Bora’ya onu yanlışlıkla öptüğünü düşündüğünü itiraf ederken, Bora da "Sen de beni öptün" diyerek karşılık veriyor. Hasan, Gülnaz’a bir an önce Urfa’ya dönmesi gerektiğini söylüyor. Filiz’in ablasıyla konuşmalarını duyan Gülnaz’ın neler yapacağı merakla bekleniyor. Bora’nın Karsu’ya krem sürdüğü ve ikilinin yakınlaştıkları anlar dikkat çekiyor. Hasan, Filiz’e bir sürpriz yaparak özür dilemek için özel bir yemek planlarken, barışıp barışmayacakları ise heyecanla bekleniyor.

Sandık Kokusu’nun 35. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.