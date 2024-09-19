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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni fragman yayınlandı

        'Sandık Kokusu'ndan yeni fragman yayınlandı

        SHOW TV'nin ekranlara damga vuran, O3 Medya imzalı iddialı dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:21
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni fragman
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        Sandık Kokusu'nun 27. Bölümünde Neler Oldu?

        Filiz ve kızları düğün için Urfa’ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar. Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz’den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz’dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler. Düğüne son dakika gitmeye karar veren Bora, kutlama yemeğinde Karsu’yu görünce şaşırır. Filiz delil bulma ümidiyle Hasan’ın çalışma odasını karıştırırken Gülnaz gelir. Filiz’in hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlar.

        Karsu’nun tekrar velayet davası açtığını gören Reha, hesap sormak için kapısına dayanır. Ancak Karsu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Reha, Karsu’nun kocası Can’ı araştırması için Lale’den yardım ister. İflas eden kocasıyla araları iyice bozulan Ayça’yı, elinde bavullarla karşısında gören Türkan çok şaşırır.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle 25 Eylül Çarşamba 20.00'de Show TV'de...

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