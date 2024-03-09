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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım - Magazin haberleri

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:31
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        Yeni bölümünden ikinci tanıtım
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda Filiz ve Hasan’ın yollarının kesiştiği heyecan uyandıran tanıtımda Filiz’in Hasan’a sert çıkışı ve ikilinin arasında yaşanan gerilim dikkat çekiyor. Atilla’nın Lale ile evlenmesinden sonra büyük bir yıkım yaşayan Karsu; “Bundan sonra kimse için tek bir gözyaşı bile dökmeyeceğim” sözleriyle ne kadar kararlı olduğunu gösterirken; Atilla, Karsu’nun karşısına çıkarak onunla konuşmak istiyor. Atilla’nın ne diyeceği ve ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

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        'SANDIK KOKUSU’NUN 13'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Atilla’nın Ozan adına kendisine mesaj attığını öğrenen Karsu çok sinirlendi. Atilla, Ozan’ın sokak serserileri tarafından öldürüldüğünü ve Deniz üzülmesin diye bu gerçeği sakladığını söyledi. Atilla’nın açıklamasına ikna olan Karsu, Ozan’ın ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadı. Lale, Atilla’nın gerçekte kim olduğunu öğrendi. Lale’ye mafya olduğunu açıklamak zorunda kalan Atilla, Reha’ya bir şey söylememesi konusunda sert bir uyarıda bulundu ancak Lale, abisini koruyabilmek için ona her şeyi anlattı.

        Reha, fabrikasında çıkan yangında bulunan çakmağı hatırladı ve Atilla’nın Hasan Başkaya’nın oğlu olduğunu anladı. Sessizce bu işi halledeceğini söyleyen Reha, Hasan’a ulaşmanın bir yolunu buldu ve hapishanede onu ziyaret etti. Hasan’a Atilla’yı şikayet eden Reha, Karsu ile olan ilişkisinden bahsetti. Bu durumu kabullenemeyen Hasan, hemen adamı Dilaver’i çağırdı ve Atilla ile ilgili her şeyi anlatmasını istedi. Hem Karsu’yla olan ilişkisini hem de Cengizhan’ın hala hayatta olduğunu öğrenen Hasan, hapishaneden çıkıp Atilla’yla konuşmak için hemen harekete geçti. Bu sırada Karsu ve Atilla’nın ilişkisi ise artık gerçek bir ilişkiye dönüştü. İkili artık aşklarını saklamamaya karar verdi.

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        Atilla, Karsu’yla romantik bir akşam planlarken, Dilaver’den Hasan Baba’nın çiftlikte onu beklediği haberini aldı. Büyük bir tedirginlikle babasının karşısına çıkan Atilla, duydukları karşısında şoke oldu. Her şeyden haberi olan Hasan, Atilla’yı Karsu ile tehdit etti. Atilla, Karsu’ya ve çocuklarına bir şey olmasın diye başka bir sevgilisi olduğunu söyledi. Hasan, bu kadınla tanışmak isteyince işler içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çünkü Atilla, mecbur kaldığı için Lale’yi arayıp çağırdı. Hasan, Atilla’nın yalan söylediğini bildiği için onu cezalandırmak istedi ve Lale ile Atilla’yı yıldırım nikahıyla evlendirmeye karar verdi. Final sahnesinde yaşananlar bölüme damgasını vurdu. Atilla’yı köşeye sıkıştırmayı başarıp Karsu’dan uzak tutacağı için büyük bir mutluluk yaşayan Reha, sitede Atilla ve Lale’nin nikah yemeğini organize etti. Karsu ve ailesi her şeyden habersiz davet edildiği bu yemeğe katıldı. Atilla’dan bir süredir haber alamadığı için meraklanan Karsu aniden karşısında Atilla ve Lale’yi gelin ve damat olarak buldu. Karsu ve Atilla’nın finaldeki acı dolu bakışları izleyicileri derinden etkiledi.

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
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