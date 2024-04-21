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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Irmak'ın Adnan'ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla'nın Hasan'a "Karsu'ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!" demesi gerilimi yükseltiyor. Karsu, Hasan'ın dükkanına gidip onunla sert bir konuşma yaparken, Reha'nın tehditkâr sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:10
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Irmak’ın Adnan’ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla’nın Hasan’a “Karsu’ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!” demesi gerilimi yükseltiyor. Karsu, Hasan’ın dükkanına gidip onunla sert bir konuşma yaparken, Reha’nın tehditkar sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Karsu’nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu’nun aldığı haberin ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

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        'SANDIK KOKUSU’NUN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Atilla ve Hasan konuşurken bulundukları odaya giren kişi Dilaver çıktı. Atilla, kendi canını ortaya koyarak babasına rest çekmişti ancak Hasan, Atilla’nın peşinde olan Kadir’i çoktan yakalamıştı. Atilla’nın elindeki son koz boşa gitse de kararından dönmedi. Lale ile boşanacağını ve Karsu ile birlikte olacağını söyledi. Atilla, Hasan’la yüzleştikten sonra yeni bir sayfa için ilk adımlarını attı. Lale’yle boşanmak için işlemleri başlatırken, gayrimeşru işleri de bırakmaya karar verdi. Karsu’nun çalıştığı kitapçının yanında bir kafe açan Atilla’nın bu hareketi izleyicilerden tam not alırken, Karsu ve Atilla’nın tatlı atışmaları bölümün en beğenilen anlarından oldu. Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayan Hasan ise bu durumu konuşmak için Mert’in kapısını çaldı. Baba-oğul yıllar sonra sert bir yüzleşme yaşadı. Irmak, Adnan’a uyku ilacı verip onu uyutarak, yasal olmayan işleriyle ilgili belgelere ulaştı. Ancak bu ulaştığı bilgilerle ne yapacağına karar veremedi. Filiz ve Hasan’ın arasındaki aşk kıvılcımları bu bölümde alevlenmeye başladı. Filiz, Hasan’a teşekkür etmek için onu pikniğe davet etti. İkilinin Gülhane Parkı’nda buluşup piknik yapması renkli anlara sahne olurken, kendilerini parkta birden bire bir yürüyüşün içinde bulmaları izleyicileri bir hayli güldürdü. Bölümün finalinde Hasan, Karsu ve Atilla’nın dükkanının karşısına kebapçı açarak herkesi şoke etti. Karsu ve Hasan ilk kez karşı karşıya gelirken, Atilla’nın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. Hasan’ın bu hamlesi yaşanacaklara dair heyecanı ise giderek artırdı.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 24 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
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