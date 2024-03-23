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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:54 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:54
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Filiz ve Irmak’ın, Atilla sebebiyle Karsu’yla gerilim yaşadığı tanıtıma Karsu’nun Irmak’a Adnan’ın onu aldattığını açıklaması damga vuruyor. Adnan’ın öfkeli hali gerilimi artırırken, Irmak’ın vereceği tepki ve yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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        SANDIK KOKUSU’NUN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Lale’nin Atilla ile evliliğinden sonradan haberdar olduğu için tavırlı olan annesi, kızının evliliğinin sahte olduğundan habersiz görkemli hediyelerle damadı ile tanışmaya geldi. Filiz’in Adnan’ı genç bir kızla yatakta basması, Adnan’da büyük panik yarattı ve Filiz’i sırrını saklaması için ikna etmeye çalıştı. Irmak’ın ve bebeğinin sağlığı için bir süreliğine bu sırrı saklayacağını söyleyen Filiz, Adnan’a zamanı geldiğinde Irmak’a onu aldattığını kendisi itiraf etmezse her şeyi anlatacağını söyledi. Omzundaki ağrıların stresten kaynaklı fibromiyalji olduğunu öğrenen Karsu, doktoru ona stresten uzak durması gerektiğini söylediğinde son dönemlerde yaşadığı her şeyi bir çırpıda kahkahalar eşliğinde doktoruna anlattı.

        Lale, Atilla’dan annesinin evlerinde olduğu süre boyunca evlilikleri gerçekmiş gibi davranmasını bekledi ancak Atilla tavrından ödün vermedi. Reha’nın ortalığı karıştırmak için takı konusunu açmasının ardından Atilla, Lale’ye gösterişli bir düğün hediyesi aldı. Hasan’ın emriyle Filiz’i yakın takibe alan Dilaver, eve giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer’le anlaştı. Filiz’in takside bulduğu bahar dalları ve davetiyeleri gönderen yeni gizli hayranı ise heyecan uyandırdı. Adnan ile Filiz’in telefon konuşmasını duyan Irmak, annesini takip ederek buluştukları yere gitti ve Filiz durumu idare etmek adına Irmak’ın üzülmemesi için ona bir sürpriz organize etmek amacıyla buluştuklarını söyledi. Tüm aileyi aynı masada buluşturan bu organizasyonda, Karsu’nun üst üste yaşadığı olumsuzlukların ardından imaj değişikliği yapmaya karar vermesi ve organizasyona alışılmışın dışında yeni bir görünümle gelmesi herkesi şaşırttı. Atilla ve Reha, gözlerini Karsu’dan alamadı.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 16’ncı bölüm tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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