Sanica Isı halka arzına 11 kat talep gelirken İsveç emeklilik Fonu Norges Bank Investment Management, arzın yüzde 5'i olan 40 milyon liralık alım yaptı.

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle sektöründe Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı’nın halka arzı 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan Gedik Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşti. İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla talep toplayan Sanica Isı halka arzına, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 10.9 katı, 8.7 milyar TL talep toplandı.

BİREYSELDEN 13.7 KAT TALEP

Sanica Isı’nın halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Sanica Isı’nın halka arzına yurtiçi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldi. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 166 bin 700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Sanica Isı, Borsa İstanbul’da 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlenmesi planlanan Gong Töreni’nin ardından Yıldız Pazar’da SNICA kodu ile işlem görmeye başlayacak. Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63, halka arz büyüklüğü ise 801.2 milyon TL oldu.

'HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, halka arza olan yüksek yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Gelen yüksek talep yatırımcıların Sanica Isı’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Şirketimize ilgi gösteren, talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Şirketimizin yüksek talep alması bizim için gurur verici oldu. Bu ilgi ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Yaklaşık 167 bine yakın yeni ortağımızdan aldığımız destekle; organik, inorganik büyüme fırsatlarını etkin değerlendirerek, global marka olma hedefimize daha emin adımlarla ulaşacağız” dedi.

YURTDIŞINDA ALIMLARLA GÜÇLENECEK

Fatinoğlu, Sanica Isı’nın panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları olmak üzere üç ana grupta gerçekleştirdiği üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi. Fatinoğlu, “Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde tamamen yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem öncelikle yurtdışı yatırımlarımızı gerçekleştirerek, bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak yeni ortaklarımızın yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için daha fazla çalışacağız” diye konuştu.

BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise, “Sanica Isı halka arzını, yatırımcılardan arz büyüklüğünün 10.9 katı taleple tamamladık. Yüksek taleple şirketin halka arzını başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Sanica Isı, halka arzla elde ettiği destekle dünya ve Türkiye’de sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek ve hedeflediği büyüklüklere ulaşacağına inanıyorum” dedi.

SANİCA SERMAYE PİYASALARINA KAZANDIRILDI

Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran da sektöründe Türkiye ve dünyanın bilinen markalarından biri olan Sanica Isı’yı Türkiye sermaye piyasalarına kazandırmaktan mutlu olduklarını söyledi. Savuran, “Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından bir olan Sanica Isı’yı yatırımcılardan gelen yüksek taleple halka arz etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.