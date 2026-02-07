Habertürk
        Sanıldığından çok daha yaygın bir sorun! Boyun yağlanmasından uyku apnesine: Kadınlarda horlamanın sebebi nedir?

        Sanıldığından çok daha yaygın bir sorun! Boyun yağlanmasından uyku apnesine: Kadınlarda horlamanın sebebi nedir?

        Horlamak çoğu zaman masum bir uyku problemi gibi görülse de, özellikle kadınlarda altta yatan farklı nedenlere işaret edebilir. Hormonal değişimlerden yaşam tarzına kadar pek çok faktör bu durumu tetikleyebilir. İşte detaylar!

        Giriş: 07.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:30
        1

        Kadınlarda horlama, sanılandan daha yaygın ve daha karmaşık nedenlere dayanıyor. Menopozdan kilo artışına, burun tıkanıklığından uyku pozisyonuna kadar birçok etken bu tabloyu etkiliyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        KADINLARDA HORLAMANIN SEBEPLERİ NELER?

        Horlamanın genellikle erkeklere özgü bir sorun olduğu düşünülse de, kadınlarda da oldukça yaygın görülen bir durumdur.

        3

        Üstelik kadınlarda horlama, çoğu zaman sadece uyku kalitesini değil, altta yatan sağlık sorunlarını da işaret edebilir. Hormonal değişimler, yaşam tarzı ve bazı fizyolojik faktörler bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynar.

        4

        HORMONAL DEĞİŞİMLER VE MENOPOZ ETKİSİ

        Kadınlarda horlamanın en belirgin nedenlerinden biri hormonal dalgalanmalardır. Özellikle menopoz döneminde östrojen ve progesteron seviyelerinin düşmesi, üst solunum yollarındaki kasların gevşemesine yol açabilir.

        5

        Bu durum, hava yolunun daralmasına ve horlamanın artmasına neden olur. Menopoz sonrası kadınlarda horlama sıklığının belirgin şekilde arttığı biliniyor.

        6

        KİLO ARTIŞI VE YAĞ DAĞILIMI

        Fazla kilo, horlamanın en yaygın sebeplerinden biridir. Boyun ve boğaz çevresinde biriken yağ dokusu, hava yolunu daraltarak nefes almayı zorlaştırabilir. Kadınlarda özellikle hormonal değişimlere bağlı kilo artışı, horlama riskini yükselten faktörler arasında yer alır.

        7

        BURUN VE SOLUNUM YOLU PROBLEMLERİ

        Burun kemiği eğriliği, kronik sinüzit, alerjik rinit veya burun tıkanıklığı gibi sorunlar, geceleri rahat nefes almayı engeller.

        8

        Hava akışının zorlaşması, titreşimi artırarak horlamaya neden olabilir. Mevsimsel alerjiler de kadınlarda horlamayı tetikleyen etkenler arasındadır.

        9

        UYKU POZİSYONU VE YAŞAM TARZI

        Sırtüstü uyumak, dilin ve yumuşak dokuların geriye doğru kaymasına neden olarak horlamayı artırabilir. Alkol tüketimi, sigara kullanımı ve düzensiz uyku alışkanlıkları da solunum yollarının gevşemesine yol açarak horlamayı şiddetlendirebilir.

        10

        UYKU APNESİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

        Kadınlarda horlama bazen basit bir alışkanlık değil, uyku apnesi gibi ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

        11

        Gece nefesin durmasıyla seyreden bu durum, gün içinde yorgunluk, baş ağrısı ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Sürekli ve yüksek sesli horlama mutlaka uzman değerlendirmesi gerektirir.

