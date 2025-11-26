Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı

        Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralı

        Şanlıurfa Adliyesinin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 personelin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından yangın çıktı.

        Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

        Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Olay yerine gelerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

        REKLAM

        Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Patlama sonucu bir adliye personelimiz yaralandı. Şu an patlamadan kaynaklanan yangın söndürülmüş durumda, depo bölümündeki dumanın tahliyesi ile ekiplerimiz meşgul oluyor. İçeride tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmuyor. Personelimiz tahliye edildi. Herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Şu an itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yürütülecek araştırma çerçevesinde patlamanın nedeni ortaya konulacak ve teknik inceleme sonucunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bacağından yaralanan personelimizin tedavisi hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

        Yaralı memurun durumu iyi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, patlamada yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nu tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Vali Şıldak ve beraberindekiler, Habiboğlu'nun durumuna ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'ten bilgi aldı.

        Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt