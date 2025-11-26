Habertürk
        Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor

        Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama detaylı olarak araştırılıyor

        Şanlıurfa Adalet Sarayı'nın adli emanet bölümünde meydana gelen patlamada zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu bacağından yaralandı; nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin inceleme sürerken dün durdurulan duruşmalar bugün normale döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:31 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:31
        Patlama detaylı olarak araştırılıyor
        Şanlıurfa Adalet Sarayı’nın adli emanet bölümünde dün meydana gelen patlamada zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu’nun (26) bacağından yaralanmasına ilişkin, patlamaya sebep olan cismin ne olduğunun henüz öğrenilemediği ve konunun detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Paşabağı Mahallesi'ndeki Adalet Sarayı’nın alt katında bulunan adli emanet bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir cismin patlamasıyla adliye binasında gürültü duyuldu. Patlamanın ardından kısa sürede yükselen alev ve duman nedeniyle tüm duruşmalar durduruldu. Avukatlar, savcılar, hakimler, personel ve vatandaşlar tahliye edildi.

        İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan olayda adli emanet bölümünde görevli zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu, bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı bölümde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli delil dosyalarında hasar oluştuğu ileri sürüldü. İtfaiyenin kontrol ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri bölümü devralıp patlamanın kaynağını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Patlama nedeniyle dün ertelenen duruşmalar, bugün normal takvimine dönerken, adli emanet bölümünde incelemelerin devam ettiği ve patlamaya neden olan cismin henüz tespit edilemediği belirtildi. Olaya ilişkin araştırmalar devam ediyor.

        #şanlıurfa adalet sarayı
        #haberler
