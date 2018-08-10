Adana'dan Akçakale ilçesine gelen bal üreticileri, arı ölümleri üzerine durumu Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

AA'nın haberine göre Zekeriya Akduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 30 bal üreticisinin yaklaşık 24 bin kovanının bulunduğunu ancak son bir haftada milyonlarca arının öldüğünü söyledi.

Arı ölümlerinin nedeninin tarlalarda kullanılan merdiven altı ilaçlardan kaynaklandığını iddia eden Akduman, şöyle konuştu:

"Bu arı ölümlerinin yeniden yaşanmaması için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililerden acil olarak yardım etmelerini bekliyoruz. Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır."

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü yetkilileri, arıcılarla görüşerek sıkıntılarını dinlediklerini, ölü arı numuneleri alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini ve tahlil sonuçlarının beklendiğini belirtti."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ