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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da evde patlama! 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da evde patlama! 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:51
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        Şanlıurfa'da evde patlama! 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir evde mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan İrem Naz T, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

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        #Şanlıurfa
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