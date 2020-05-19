DHA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin Atgüden Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının ızgara tellerinde bir erkeğe ait cansız beden görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. İncelemede 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üstünde kimlik bulunamadı.

Sulama kanalından çıkarılan cansız beden, kime ait olduğunun belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.