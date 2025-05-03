Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerindeki dolu sonrası zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Valilik açıklamasında,''2 Mayıs 2025 Cuma günü ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir. Bozova'da 10, Hilvan'da 15, Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluşmuştur. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları, en kısa sürede tamamlanacak ve süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.