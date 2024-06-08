Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa gündem haberleri: 1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü! | Son dakika haberleri

        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!

        Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu 29 yaşındaki Nur Elsüleyman, işten gelen eşi tarafından evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), inşaatta çalışan eşi eve geldiğinde kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLMÜŞ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur Elsüleyman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ÇOCUĞUNUN YANINDA KATLEDİLDİ

        1 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü ileri sürülen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı