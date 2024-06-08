1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü! Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu 29 yaşındaki Nur Elsüleyman, işten gelen eşi tarafından evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:23 facebook

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