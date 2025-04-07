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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberler: 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun'a 15 bıçak darbesi | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!

        Şanlıurfa'da, 43 yaşındaki Hasan Yorgun, evde tartıştığı 3 çocuğunun annesi Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Polis, kaçmaya çalışan Hasan Yorgun'u yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 08:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:55
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        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi!
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        Şanlıurfa'da olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yorgun (43) ile eşi Zeliha Yorgun arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanındaki bıçakla eşi Zeliha Yorgun’u 15 yerinden bıçakladı.

        ZELİHA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre kavga sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Zeliha Yorgun, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Acil serviste tedavi altına alınan Yorgun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun’un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        KATİL KOCA KAÇARKEN YAKALANDI

        Polis, kaçmaya çalışan Hasan Yorgun’u yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Zeliha Yorgun
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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