1 kişinin öldüğü kuzenlerin kavgası kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Aziz Güleli ile oğulları Halil ve Mehmet Güleli tutuklandı.

Hacıbayram Mahallesi'nde pazar günü, amca çocukları olan iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Mahmut Güleli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Aziz Güleli ile oğulları Halil ve Mehmet Güleli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-12-27 12:34:15



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