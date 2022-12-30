Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobile uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Mustafa Turnalı (64) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ŞanlıurfaMardin kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mustafa Turnalı'nın kullandığı 63 ADF 483 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen otomobilden uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, yaralanan Turnalı´nın kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Turnalı'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan yanındaki Şemse Turnalı (67) ile Hanife Turnalı (8) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-12-30 14:47:34



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