Siverek'te yeni yıla yine havaya ateş açarak girdiler

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar, yeni yıla yine havaya ateş açarak girdi.

İlçede saatler 00.00 gösterdiğinde her yıl uygulanan yeni yıl kutlamasını değiştirmeyen vatandaşlar, evlerinin balkon ve çatılarından dakikalarca havaya ateş etti. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında ilk gelen bilgilere göre yaralanan olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-01-01 00:27:48



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