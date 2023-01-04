Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu 'yol' kavgası kamerada

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, trafikte 'yol verme' meselesinden 2 sürücü arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sürücüler, tekme ve yumrukla birbirlerine vurdu. Bu sırada bazı sürücüler, trafiğin durması nedeniyle kavga eden 2 sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-01-04 16:27:44
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