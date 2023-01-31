Karacadağ´da kayak sezonu açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesindeki Karacadağ'da kar yağışıyla birlikte kayak sezonu açıldı.
Siverek kırsalında etkili olan kar yağışının ardından 1919 rakımlı Karacadağ kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yağışın devam ettiği bölgede kar kalınlığının da istenilen seviyeye ulaşmasının ardından kayak sezonu açıldı. Okulların tatilinde olmasını fırsat bilen bölge halkı da çocuklarıyla merkeze gelerek bir yandan mangal yaktı, bir yandan da kayak yaptı.
Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, bu yıl karın geç yağdığını, yağış durumuna göre merkezde mart ayı sonuna kadar kayak yapılabileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2023-01-31 09:26:37
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