Şanlıurfa´da kar yağışını halay çekerek kutladılar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerini beyaza bürüdü. Güne karla uyanan bir grup vatandaş, halay çekip kutlama yaptı.

Türkiye´nin en sıcak illerinden Şanlıurfa´da vatandaşlar, sabah karla uyandı. Kent merkezi yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye ulaştı. Trafikte aksamalar yaşandı, bazı araçlar yollarda kaldı. Belediye ekipleri ise kapanan yolları açmak için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. Bir grup vatandaş ise kar yağışını halay çekerek kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-02-04 12:05:08



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