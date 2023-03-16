Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 15 oldu; çamur temizleniyor (7)

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1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa´da taşan Karakoyun deresinin aktığı AVM'nin alt katında su basan yemekhane bölümünde temizlik görevlisi Ömer Zaman´ın cansız cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Ömer Zaman'ın cenazesi otopisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-16 22:49:46



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