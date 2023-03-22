

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da şiddetli yağışlar sırasında derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları iki mahallede sürüyor. 100 kişilik ekip ise sel sularına kapılarak kaybolan TIR sürücüsü Emin Ergün´ün bulunması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa´da 14-15 Mart´ta şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçitte hasar oluştu. 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Kentte felaketin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına katılan askerler, dün akşam saatlerinde birliklerine uğurlandı. Şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları ise sürüyor. Belediye ekipleri, sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütüyor.

KAYIP TIR ŞOFÖRÜ İÇİN 100 KİŞİ BARAJ GÖLÜNDE

Şanlıurfa'da kullandığı TIR´la birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün´ün bulunması için Atatürk baraj gölü ve çevresinde 100 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor. Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR'ın, ön kupası ve dorsesine yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı. Baraj göletinde bulunan TIR'ın parçaları iş makineleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, kayıp sürücünün bulunması için ise aramalar sürüyor. Emin Ergün'ün bulunması için Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede yürütülen çalışmaları Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, helikopterle inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sel felaketinde etkilenen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Müzesi'nde de çamur temizliği devam ediyor. Müzelerin bodrum katlarındaki hummalı temizlik çalışmaları kameralar eşliğinde yapılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-03-22 13:50:41



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