Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Esmerçayır Mahallesi'nde dün 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, Hamit Çelik (30) ile yoldan geçen Muhammed Emir Acar'a (8) isabet etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı iş yerleri ile 2 araca da kurşun isabet etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-05-28 10:18:09



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