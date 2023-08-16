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        Su kuyusunda akıma kapılan çiftçi öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:25
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        Su kuyusunda akıma kapılan çiftçi öldü
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da su pompasındaki arızayı gidermek için kuyuya inen çiftçi Mustafa Sunkar (46), elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

        Viranşehir ilçesi Çalıcık Mahallesi'nde kuyuda su pompasındaki arızayı gidermek için çalışma yapan Mustafa Sunkar, elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sunkar, hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-16 14:24:51

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