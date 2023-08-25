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        Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:22
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        Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı
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        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da seyir halindeki TIR, yol bakım nedeniyle yol kenarında bekleyen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi AkçakaleSuruç çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 PY 40 plakalı TIR, yol kenarında,  bölgede yürütülen yol bakım çalışması nedeniyle bekletilen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-08-25 20:20:12

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