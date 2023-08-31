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        Sulama kanalına düşen Kamil Muhammed, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:37
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        Sulama kanalına düşen Kamil Muhammed, boğuldu
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Açmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi, elini yıkamak için sulama kanalı kenarına geldi. Hamidi, iddiaya göre elini yıkadığı sırada suya düştü. Hamidi'nin akıntıya kapıldığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda Hamidi'nin düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-31 15:35:58

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