Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı'nın oğlunu yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, geçen cumartesi günü, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Muhammed Mücahit Delioğlu, kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayıp ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille kaçtı. Yaralı Delioğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve ayağındaki kurşun çıkarılan Delioğlu'nun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Delioğlu'nu vuran 2 kişinin eşkalini ve kaçış güzergahını mobese kameralarıyla tespit etti. Ekipler daha sonra 2 şüpheliyi kaçtıkları otomobil ve tabancayla yakaladı.

'200 BİN LİRA VERDİM'

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulselam Aslan, emniyetteki sorgusunda, Delioğlu'nu, 'işe yerleştirme' vaadini yerine getirmediği için vurduklarını iddia ederek, "Amcamın oğlu Abdulkadir Aslan ile otomobille gezdiğimiz sırada su almak için kafenin önünde durduk. Bu sırada Muhammed Mücahit Delioğlu'nun telefonla konuştuğunu gördüm. Onunla daha önceden spor salonunda tanışmıştım. Bundan 25 gün önce Mücahit Delioğlu'na beni belediyede işe yerleştirmesi için 200 bin lira verdim. Bu kişi işsiz olduğumu bildiği için daha önceden 100 bin liraya işe sokacağını, ancak 200 bin liraya ise kadrolu işe sokacağını söyledi. Ben bu parayı verdim. Ancak beni işe yerleştiremeyince paramı istedim. Beni oyalayıp azarladı. Ben de yeni bir araba almıştım onun geri kalan 190 bin lirasını bu parayla ödeyecektim. Olay günü su almak için kafeye girdim. Tesadüf eseri Mücahit Delioğlu'nu gördüm. Bu sırada telefonla konuşuyordu. Daha önceden tanımadığın bir Suriyeliden almış olduğum tabancayı çıkartıp onu korkutmak için yere ateş açtım. Sonra hızla olay yerinden kaçtık" derken, diğer şüpheli Abdulkadir Aslan ise olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

'ŞİKAYETÇİYİM'