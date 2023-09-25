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        YOLDA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:57 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:57
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        YOLDA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
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        YOLDAYÜRÜRKENSİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

         

        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde Yaşar İldir (35), yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Yaşar İldir'e, plakası öğrenilemeyen bir otomobildeki kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücudun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan İldir´i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  

        İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar ildir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesi sonrasında, İldir´in cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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