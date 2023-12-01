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        Şanlıurfa'da yasağa rağmen tekstil işçilerinin eylemi 5'inci gününde

        ŞANLIURFA'da,Valilik yasağına rağmen 5 gündür tekstil fabrikası önünde eylem yapan işçiler, bekleyişlerine devam ediyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:50
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        Şanlıurfa'da yasağa rağmen tekstil işçilerinin eylemi 5'inci gününde
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        ŞANLIURFA'da,Valilik yasağına rağmen 5 gündür tekstil fabrikası önünde eylem yapan işçiler, bekleyişlerine devam ediyor. 

        Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, pazartesi günü iş bıraktı. Şanlıurfa Valiliği, 29 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar kentteki eylem ve etkinlikleri yasakladı. Geceleri de fabrika önünden ayrılmayan işçilerin bulunduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        FABRİKAYA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

        Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bu sabah itibarıyla bulundukları yere toplanmalarına izin verilmedi. Jandarma, fabrikaya çıkan bütün cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapatıp, araç ve yayaların geçişine izin vermedi. İşçilerin fabrika önünde beklemelerine izin verilmemesine tepki gösteren BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Burada herkes mi patronunun emrinde? Yok mu hukuki bir açıklama yapacak olan? Bir yetkili, neden fabrika önünde değil de burada bekliyoruz, açıklasın bize. Bu kadar hak arayan işçinin karşısında, fabrika patronunun yanında, işçiye karşı duruyorsunuz. 'İşçilere karşı suç işleyen patronun yanında, hak arayan işçilere karşı barikat kurdum, gözaltına aldım'. Nasıl püskürttünüz ama helal olsun size" dedi.

        İşçilerin bekleyişleri sürerken, jandarma ise 5 gündür zırhlı araç ve TOMA'larla güvenlik tedbirini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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