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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

        ŞANLIURFA'da,öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:15
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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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        ŞANLIURFA'da,öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Harran'dan Şanlıurfa'ya giden ve içerisinde 12 öğretmenin bulunduğu 27 C 1095 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü öğrenilmeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 12 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin güçlükle ilerlediği kazada, araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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