Şanlıurfaspor - Bodrum FK: 0-2

STAT:11 Nisan

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Abdülhamit Söyler, Kadir Akıllı

ŞANLIURFASPOR: Erzhan Tokotaev,- Dıogo Aleksıs, Pape-Alioune (Dk. 60 Olivier Thill), Urie-Michel, Cumali, Semih, Enver Cenk (Dk. 80 Seyit), Adem Kabak (Dk. 60 Abdullah Aydın), Barış Gök, All Hassan Toure (Dk. 68 Mert Çapar), Barış Ekincier (Dk. 47 Muhammed Arslantaş)

BODRUM FK: Dıogo Sousa- Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Ali Aytemur (Dk. 80 Ali İyican), Süleyman, Muhammed Gönülaçar, Gökdeniz (Dk. 88 HaQı Osman), Samet Yalçın (Dk. 95 Halil İbrahim), Kenan Özer (Dk. 88 Omar İmeri), Burak (Dk. 80 Pedro David), Celal

GOLLER: Dk. 5 Ali Aytemur, Dk. 32 Ondrej Celustka (Bodrum Fk)

SARI KARTLAR: Adem Kabak (Şanlıurfaspor) Ali (Bodrum Fk)

1'inci Lig'in 14´üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum Fk´ya 2-0 mağlup oldu.

5'inci dakikada Kenan´ın pasında kale önünde topla buluşan Ali Aytemur düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

32'nci dakikada kale önünde topla buluşan Burak, pasını Ondrej Celustka aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı Bodrum FK, 2-0 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

2023-12-02 21:02:44

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