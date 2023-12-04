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        Yol kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu

        ŞANLIURFA'dabaşındantabanca ile vurulan Nurettin Kazan'ın (33) cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:50
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        Yol kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu
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        ŞANLIURFA'dabaşındantabanca ile vurulan Nurettin Kazan'ın (33) cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

        Olay, Viranşehir ilçesi kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, başına tabanca ile ateş açılmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölen kişinin Nurettin Kazan olduğu tespit edildi. Cenaze, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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