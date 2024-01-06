Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Mısır ve makarna yüklü 2 TIR, kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, makarna ve mısır yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada Halil Akay (44) ile Faruk Alkan (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır ve makarna yüklü 2 TIR, kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, makarna ve mısır yüklü 2 TIR'ın çarpıştığı kazada Halil Akay (44) ile Faruk Alkan (14), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü TIR ile Halil Alkan'ın kullandığı 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR, yola yan yatıp devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, mısır yüklü TIR'ın sürücüsü Halil Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer TIR'daki Halil ve Faruk Alkan ise ağır yaralı olarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan yaralılardan Faruk Alkan da kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıktı
        Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Türkiye'nin domates ihracatı 2023'te 538,7 milyon dolara yükseldi
        Türkiye'nin domates ihracatı 2023'te 538,7 milyon dolara yükseldi
        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı