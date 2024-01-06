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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:45
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 196 gram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 13 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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