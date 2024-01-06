"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 24. yılında Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında, İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan'ı ölümünün 24. yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi. İnan'ın "Kudüs şairi" olmasının, bu dönemde daha da önem kazandığını belirten Coşkun, İnan'a Allah'tan rahmet diledi.

Törene, İnan'ın ailesi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri ve İnan'ın sevenleri katıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000'de vefat etmişti.