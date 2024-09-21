Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa E Tipi Cezaevi yıkılıp, yerine millet bahçesi yapılacak

        ŞANLIURFA'da, 12 yıl önceki isyan sırasında 13 mahkumun hayatını kaybettiği ve geçen sene sel felaketi nedeniyle kapatılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu için yıkım kararı alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa E Tipi Cezaevi yıkılıp, yerine millet bahçesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, 12 yıl önceki isyan sırasında 13 mahkumun hayatını kaybettiği ve geçen sene sel felaketi nedeniyle kapatılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu için yıkım kararı alındı. Cezaevinin, Eyyübiye Belediyesi'ne tahsis edildiği ve alanın halka açık 'Millet bahçesi' olacağı belirtildi.

        Eyyübiye Mahallesi'nde 1968 yılında 400 kişilik olarak yaptırılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası, mahkumlar çevre illere nakledildi. 16 Haziran 2012'deki isyanda çıkan yangında 13 mahkum hayatını kaybettiği cezaevinin boşaltılması sonrası yıkım işlerinin başlanması için son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Cezaevi Eyyübiye Belediyesi bünyesine tahsis edildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, cezaevinin yıkılmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 100 dekarlık rekreasyon alanı kazandırılacağını açıkladı. Başkan Kuş, "Cezaevi alanında gençlik merkezi, eğitim alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun grupları ve dinlenme alanları içeren bir 'Millet Bahçesi' oluşturacağız. Cezaevinin kapıları artık halka açılacak" dedi.

        Yıkım işlemlerinin de yakında başlayacağı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        İnşaat atıkları okul duvarına renk kattı
        İnşaat atıkları okul duvarına renk kattı
        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yarala...
        Şanlıurfa'da devrilen motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yarala...
        Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"
        Şanlıurfa'da "Ovacık bağ bozumu ve şire festivali"
        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
        Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi ertelendi
        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kayb...
        Şanlıurfa'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kayb...
        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da okul bahçesinde rastgele havaya ateş açtılar; o anlar kamerada