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        Elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken, akıma kapılıp ağır yaralanan Casım Aksoy (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:45
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        Elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken, akıma kapılıp ağır yaralanan Casım Aksoy (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Harran’a bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için çalışan elektrikçi Casım Aksoy, akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası olan Casım Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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