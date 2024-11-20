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        Şanlıurfa'da, CHP'li yönetici otomobilinde ölü bulundu

        ŞANLIURFA'da, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş (31), otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:10
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        Şanlıurfa'da, CHP'li yönetici otomobilinde ölü bulundu
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        ŞANLIURFA’da, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş (31), otomobilinde ölü bulundu.

        Olay, dün gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde otomobildeki Evren Efe Ödemiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Ödemiş'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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