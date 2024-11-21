Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı, sopalı kavgası kamerada

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamberiye Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde dün öğle saatlerinde işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Onlarca işçinin karıştığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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