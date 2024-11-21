Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı, sopalı kavgası kamerada

        ŞANLIURFA'da inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı, sopalı kavgası kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kamberiye Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde dün öğle saatlerinde işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Onlarca işçinin karıştığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Neolitik dönemin "merkezi" Şanlıurfa, yabancı seyahat yazarlarını etkiledi
        Neolitik dönemin "merkezi" Şanlıurfa, yabancı seyahat yazarlarını etkiledi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Şanlıurfa Öğretmen Akademileri'nin...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Şanlıurfa Öğretmen Akademileri'nin...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da bir işletmeye hijyen cezası
        Şanlıurfa'da bir işletmeye hijyen cezası