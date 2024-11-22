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        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü

        ŞANLIURFA'da yalnız yaşayan Leyla Üren (43) evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:35
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        Yalnız yaşayan kadın, boğazından bıçaklanarak öldürüldü
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        ŞANLIURFA'da yalnız yaşayan Leyla Üren (43) evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Leyla Üren'in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Kontrolde boğazı bıçakla kesilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Leyla Üren'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad'ı yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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