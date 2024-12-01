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        Şanlıurfaspor – Anakara Keçiörengücü: 0-2

        STAT: Şanlıurfa 11 NisanHAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir – Miraç, Ahmet Gökbayrak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:25
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        Şanlıurfaspor – Anakara Keçiörengücü: 0-2
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

        ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir – Miraç, Ahmet Gökbayrak (Dk. 72 Ofosu), Fatih, Muhammed Gönülaçar, Burak Can, Amar Begiç (Dk. 73 Forsell), Hasan Hüseyin (Dk. 83 Mehmet Yüksel), Mehmet Çoşkun, Kayode, Cuma (Dk. 45 Atakan Aybastı)

        ANAKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin – Uğur Kaan, Steven Caulker, Arda, Ali, Erkam, Camara (Dk. 90 Kiristal), Eduart Rroca (Dk. 76 Orhan), Oğuzhan (Dk. 86 Recep), Dembele (Dk. 76 Mel William), Görkem (Dk. 85 Diouf),

        GOLLER: Dk. 59 Dembele, Dk. 63 Eduart Rroca, (Anakara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Çoşkun, (Şanlıurfaspor) Görkem, Arda, Meti, (Anakara Keçiörengücü)

        1'inci Lig'in 14’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

        59'uncu dakikada Erkam'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Dembele topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.

        63'üncü dakikada ceza sahası dışındaki Eduart Rroca sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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