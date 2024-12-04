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        Şanlıurfa'da ata eziyet kamerada

        ŞANLIURFA'da bir kişi, gündüz vakti tonlarca ağırlıktaki kömür torbalarını taşıyan ata eziyet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:05
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        Şanlıurfa'da ata eziyet kamerada
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        ŞANLIURFA’da bir kişi, gündüz vakti tonlarca ağırlıktaki kömür torbalarını taşıyan ata eziyet etti. Bu kişinin aşırı yük nedeniyle yol ortasında duran atını kamçıladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Paşabağı Mahallesi’nde kışlık yakacak için üzerine tonlarca kömür torbası yüklenen at, yolda ilerlemekte zorlanıp durdu. İsmi öğrenilemeyen sahibi, elindeki kırbaçla ata vurmaya başladı. Yoldan geçen araçtaki yolcu, durumu görüp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler tepki topladı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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