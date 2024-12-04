Şanlıurfa'da ata eziyet kamerada

Paşabağı Mahallesi’nde kışlık yakacak için üzerine tonlarca kömür torbası yüklenen at, yolda ilerlemekte zorlanıp durdu. İsmi öğrenilemeyen sahibi, elindeki kırbaçla ata vurmaya başladı. Yoldan geçen araçtaki yolcu, durumu görüp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler tepki topladı.

ŞANLIURFA’da bir kişi, gündüz vakti tonlarca ağırlıktaki kömür torbalarını taşıyan ata eziyet etti. Bu kişinin aşırı yük nedeniyle yol ortasında duran atını kamçıladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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