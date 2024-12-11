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        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü

        ŞANLIURFA'da devrilen tankerindeki tonlarca akaryakıt yola döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:05
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        Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü
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        ŞANLIURFA'da devrilen tankerindeki tonlarca akaryakıt yola döküldü.

        Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır çevre yolundaki Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerdeki tonlarca akaryakıt yola döküldü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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