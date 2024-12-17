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        PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu

        ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı terörist G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:05
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        PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu
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        ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen PKK'lı terörist G.Y. teslim oldu.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu, 2008 yılında terör örgütü PKK'ya katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki kadroya geçiş yaptığı belirtilen G.Y.'nin, ikna edilerek teslim olması sağlandı. Uzun yıllar örgütte sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren G.Y.'nin, Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkı zorla örgüte katılmaya zorladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı da tespit edildi. Teslim olan terörist, güvenlik güçlerine gerekli bilgileri verdikten sonra adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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