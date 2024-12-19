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        Bakan Memişoğlu: Suriyelilerin yanında olacağız

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ''Sağlık Bakanlığı olarak yeniden yapılandırma sürecinde Suriyelilerin yanında olacağız'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:55
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        Bakan Memişoğlu: Suriyelilerin yanında olacağız
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ''Sağlık Bakanlığı olarak yeniden yapılandırma sürecinde Suriyelilerin yanında olacağız'' dedi.

        Çeşitli ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, GAP Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılandıktan sonra ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliği'ne gerçekleştirdi. Valilik girişinde Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin önemli sağlık yatırımlarından biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin inşaatının yüzde 80 seviyesine ulaştığını ve 2025 sonunda tamamlanarak 2026 yılı başında hizmete açılacağını söyledi. Şanlıurfa'da sağlık anlamında 11 yeni projenin devam ettiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, "Şanlıurfa'da toplam 21 bin 437 sağlık çalışanı ve 2 bin 975 hekimle hizmet veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 151'i uzman hekim olmak üzere toplam 496 hekim ataması gerçekleştirdik. Bugüne kadar tamamlanan 126 sağlık projesine ek olarak 11 projenin yapımı devam ediyor ve 22 yeni yatırım daha planlanmış durumda. Bu yatırımların toplam maliyeti 40 milyar TL'yi bulacak" dedi.

        'AİLE HEKİMLERİMİZİ SEVİYORUZ'

        Aile hekimlerine yönelik düzenlemelerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin sağlık sisteminin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Son 1 ayda 5 milyonun üzerinde vatandaşımıza tarama ve koruyucu sağlık hizmeti sunuldu. Aile hekimlerimizin iyi çalıştığını, hastalarına sahip çıktığını görüyoruz. İyi hekimliğin her zaman destekçisiyiz. Aile hekimlerimize yönelik yanlış bilgiler yayılıyor. Ancak maaş kesintisi veya ilaç yazımıyla ilgili iddialar doğru değil. Aksine, çoğu hekimimiz önceki mevzuata göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla ücret kazandı. Herkes 'Maaş kesilecek' dedi. Şu anda aile hekimlerimizin yüzde 80'i, bundan önceki mevzuatla aldıkları, ellerine geçen ücretin yaklaşık yüzde 20 fazlasını kazandı. İyi çalışanın peşindeyiz, iyi çalışanın arkasındayız. Hep iyi hekimliğin taraftarıyız. Biz aile hekimlerimizi seviyoruz, onların da çok başarılı olmasını istiyoruz. Son bir ay şunu göstermiştir ki çoğu aile hekimimiz, hastalarına sahip çıkmışlar ve gereğini yapmışlar. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu, Suriye halkına desteğin süreceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı olarak yeniden yapılandırma sürecinde Suriyelilerin yanında olacağız. Ayrıca, milli sağlık teknolojisi hamlemizle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, dünyaya ürün ihraç edebilecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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